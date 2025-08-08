Трамп заявил, что есть шанс на встречу с участием Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность встречи с участием лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трансляцию его выступления ведет C-Span.

Трамп оценил вероятность встречи с участием Путина и Зеленского и подчеркнул, что такая возможность существует. «Интуиция подсказывает, что у нас есть шанс… Это должно быть решено», — сказал он на церемонии подписания мирной декларации между Арменией и Азербайджаном в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский получает все для продвижения урегулирования на Украине. По его мнению, украинский лидер должен быть готов «подписать что-то» для решения кризиса.