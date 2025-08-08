Мир
17:57, 8 августа 2025Мир

Стало известно о планах России и США заключить перемирие на Украине

Россия и США планируют заключить перемирие на Украине и закрепить успехи РФ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Москва и Вашингтон планируют заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине и закрепить в нем успехи России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что представители РФ и США в рамках организации встречи лидеров государств Владимира Путина и Дональда Трампа работают над «соглашением о территориях». По словам собеседников агентства, при подготовке к перемирию на Украине Вашингтон стремится заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников.

Источники Bloomberg отмечают, что Москва и Вашингтон могут договориться о заморозке линии фронта на Украине. При этом подчеркивается, что условия данного соглашения в настоящее время неясны и могут меняться.

7 августа помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа согласована. Сообщалось, что она состоится в ближайшее время, однако место проведения переговоров не раскрывалось.

