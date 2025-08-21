Интернет и СМИ
00:26, 21 августа 2025

Раскрыта цель встречи Путина с Зеленским

NYT: Путин встретится с Зеленским для принятия капитуляции Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским только для того, «чтобы принять капитуляцию». Об этом написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

По мнению журналистов, двусторонняя встреча могла бы принести пользу России. В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин подчеркнул, что «ставки слишком высоки, чтобы продолжать игнорировать любую возможность встречи».

Ранее в Белом доме рассказали о подготовке встречи Путина и Зеленского. Работу для организации переговоров будут координировать вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский — не лучшие друзья, но ладят лучше, чем ожидалось. В противном случае не удалось бы организовать их двустороннюю встречу, подчеркнул американский лидер.

