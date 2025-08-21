Мир
03:05, 21 августа 2025Мир

В США получили детали переговорных позиций России и Украины

Вэнс: США получили детали переговорных позиций и работают над ними
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон получил конкретные детали переговорных позиций России и Украины и работают над ними. Его слова приводит Fox News.

Вэнс подчеркнул, что США работают над деталями переговорных позиций России и Украины, однако еще не все продумали до конца. По его словам, Киев добивается уверенности в своей территориальной целостности в будущем. В свою очередь, Россия «хочет определенные территории».

«Вот в этом и заключается суть переговоров», — сказал Вэнс.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг стремление России «просто захватить Донбасс». «Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью», — подчеркнул он.

    Все новости