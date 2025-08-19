Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:35, 19 августа 2025Бывший СССР

Лавров отверг стремление России «просто захватить Донбасс»

Лавров: РФ не нужно просто захватить Крым или Донбасс, цель — защита русских
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shamil Zhumatov / Pool / Reuters

Россия никогда не стремилась «просто захватить территории» Крыма или Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью», — подчеркнул министр.

По его словам, целью России была защита русских людей, исторически проживавших в Крыму и Донбассе, а также проливавших кровь на них и строивших города, порты, заводы и фабрики.

Ранее Лавров ответил на предложение Верховной Рады Украины об изменении Конституции. Он посоветовал вспомнить о статьях, которые защищают права русских граждан.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понял ли Стубб весь ад своей реплики?» Захарова возмутилась словами президента Финляндии о перемирии в 1944 году

    Российский школьник зацепился за гвоздь и порвал трахею

    Верховный суд России рассмотрел жалобу на приговор Беркович и Петрийчук

    Российская легкоатлетка рассказала о симулирующих незнание русского языка украинках

    Опровергнуты три популярных мифа о яблоках

    Рубио рассказал о готовности Путина встретиться с Зеленским

    Мужчина восемь лет прожил с застрявшим в груди ножом

    В России предложили законодательно запретить возвращать занятые в ходе СВО земли Киеву

    Лавров отверг стремление России «просто захватить Донбасс»

    Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости