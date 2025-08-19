Лавров отверг стремление России «просто захватить Донбасс»

Лавров: РФ не нужно просто захватить Крым или Донбасс, цель — защита русских

Россия никогда не стремилась «просто захватить территории» Крыма или Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью», — подчеркнул министр.

По его словам, целью России была защита русских людей, исторически проживавших в Крыму и Донбассе, а также проливавших кровь на них и строивших города, порты, заводы и фабрики.

Ранее Лавров ответил на предложение Верховной Рады Украины об изменении Конституции. Он посоветовал вспомнить о статьях, которые защищают права русских граждан.