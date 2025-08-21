Мир
В США допустили согласование основ сделки до встречи Путина и Зеленского

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные детали мирного урегулирования по Украине, включая гарантии безопасности и территориальные вопросы, будут в общих чертах согласованы до встречи президентов России и Украины Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом он высказался в беседе с Fox News.

Вэнсу задали вопрос, возможно ли согласовать основы сделки до встречи двух президентов. «Это хороший вопрос. Думаю, что если вы пойдете по бюрократическому пути, то ответ — да», — допустил он.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский — не лучшие друзья, но ладят лучше, чем ожидалось. В противном случае не удалось бы организовать их двустороннюю встречу, подчеркнул американский лидер.

