«Украина всегда была буфером». Как Трамп прокомментировал переговоры с Зеленским и что он думает о его встрече с Путиным?

Трамп: СССР и РФ были правы в нежелании видеть НАТО у своих границ

Президент Украины Владимир Зеленский должен проявить гибкость и пойти на некоторые уступки в вопросе урегулирования конфликта. С таким призывом выступил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что от него требуется. Ему стоит продемонстрировать свою гибкость (...). Его страна разрывается на части Дональд Трамп президент США

Дональд Трамп подчеркнул, что возможные решения по урегулированию кризиса на переговорах будут принимать именно президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский, поскольку «США далеки от конфликта».

Что сказал Трамп о России?

Кроме того, Трамп подробно в интервью остановился на ситуации с Россией. В частности, он указал, что у него теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, и подчеркнул, что это хорошо.

Я позвонил президенту Путину, у нас хорошие отношения, но это имеет значение, только если мы чего-то достигаем. В противном случае меня не волнуют наши отношения Дональд Трамп президент США

Также он раскрыл детали вокруг состоявшегося последнего телефонного разговора. По его словам, их общение было конфиденциальным без участия европейских лидеров, так как переговоры в присутствии посторонних лиц были бы неуважительным жестом в адрес Путина. Трамп резюмировал, что их переговоры прошли очень хорошо.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что, возможно, Путин не захочет заключать сделку, однако в таком случае российскому лидеру придется столкнуться с «непростой ситуацией».

Также президент США добавил, что Москва является одной из ведущих военных сил, несмотря на несогласие ряда государств Европейского союза (ЕС) с ее политикой: «Россия является могущественной военной державой, нравится это кому-то или нет.

Трамп добавил, что Россия гораздо более крупная страна, чем Украина. Он подчеркнул, что нельзя вступать в конфликт с «государством, которое в 10 раз больше тебя»

Что Трамп сказал о территориальном вопросе и членстве Украины в НАТО?

Трамп заявил, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. «Они не будут частью НАТО», — сказал он.

В связи с этим президент Соединенных Штатов указал, что Советский Союз и Россия «были правы», воспринимая расширение западного военного блока как угрозу своей безопасности.

Американский лидер подчеркнул, что Украина «не вернет Крым» и этот пункт, как и вхождение в НАТО, «невозможен».

Трамп также добавил, что всегда считал Украину территориальным буфером между Россией и Европой. Кроме того, он указал, что лидеры Евросоюза с пониманием относятся к необходимости Киеву уступить территории России.

Всегда считалось, что Украина была буфером между Россией и Европой. И это был большой и широкий буфер. Все шло хорошо, пока не вмешался [бывший президент США Джо] Байден. Знаете, когда Байден дал им 100 миллиардов долларов Дональд Трамп президент США

Что сказал Трамп о гарантиях безопасности Киеву?

Президент США в том числе коснулся проблемы гарантий безопасности для Киева. По его словам, Франция, Германия и Великобритания «хотят разместить войска на Украине». Он предположил, что это «не вызовет проблем со стороны России».

Будет какая-то форма безопасности. Это не может быть НАТО... Если бы вы были Россией, кто бы хотел, чтобы ваш враг, ваш противник, находился на вашей границе? Так не делают Дональд Трамп президент США

Однако глава государства подчеркнул, что Вашингтон не собирается отправлять американские войска на территорию Украины: «Я могу вас заверить в этом, а я президент».

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщал, что администрация Трампа не считает вопрос размещения на Украине проблемой с красными линиями. Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что путь Киева в Североатлантический альянс необратим, однако в настоящее время этот вопрос не обсуждается.

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Что известно о возможной встрече Путина и Зеленского?

Президент США также коснулся темы гипотетической встречи Путина с Зеленским. Он подчеркнул, что не планирует участвовать лично в этом саммите.

Нет. Я думал сначала позволить им встретиться Дональд Трамп президент США

Кроме того, Трамп сказал, что Путин и Зеленский «ладят лучше, чем ожидалось».

«Я подумал, что сначала позволю им познакомиться — они ведь не совсем лучшие друзья. (...) Важно только, чтобы мы добивались результатов», — заявил хозяин Белого дома.

Ранее о готовности провести саммит рассказал и государственный секретарь США Марко Рубио.

Сам факт того, что Путин говорит: «Конечно, я встречусь с Зеленским», — это уже серьезно. Я не говорю, что они уйдут из той комнаты лучшими друзьями. Я не говорю, что они уйдут оттуда с мирным соглашением. Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом, — это важно Марко Рубио госсекретарь США

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Кроме того, как отметил глава МИД России Сергей Лавров, Москва готова как к двусторонним, так и трехсторонним форматам переговоров на любом уровне при условии необходимой и последовательной подготовки.

«Мы не отказываемся ни от каких форм работы — ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент [России Владимир Путин] об этом неоднократно говорил», — сказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что саммиту на высшем уровне обязательно должны предшествовать встречи экспертов. По его словам, Россию не интересуют встречи ради медийного эффекта.