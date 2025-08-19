Мир
15:31, 19 августа 2025Мир

Трамп проявил уважение к Путину

Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не звонил российскому лидеру Владимиру Путину в присутствии европейских лидерах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я не звонил Путину в присутствии европейских лидеров. Я посчитал, что это было бы неуважительно по отношению к нему», — подчеркнул президент США.

Ранее стало известно, что Трамп прервал переговоры с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы позвонить Путину. После окончания беседы встреча в Белом доме возобновилась.

Советник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что главы государств провели телефонный разговор, который продолжался сорок минут. Он назвал беседу откровенной и весьма конструктивной.

