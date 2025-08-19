Мир
15:30, 19 августа 2025

Трамп пообещал Украине много земли

Трамп: Украина получит много земли
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит «много земли» в рамках урегулирования конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

При этом американский лидер подчеркнул, что для Киева невозможно присоединение Крыма и членство в НАТО, резюмировав, что «оба этих пункта невозможны». Что конкретно имелось в виду под территориями, глава государства не уточнил.

Трамп также добавил, что всегда считал Украину буфером между Россией и Европой. Кроме того, он указал, что лидеры Европейского союза (ЕС) с пониманием относятся к необходимости Киеву уступить территории России. Он также подчеркнул, что еще в годы Советского Союза Москва была права, когда указывала, что не хочет видеть у своих границ силы НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские лидеры смогли изменить позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине с момента его возвращения в Белый дом. По словам Макрона, главным изменением в позиции Трампа стало то, что он осознал необходимость предоставить Украине гарантии безопасности. Французский лидер заявил, что это стало возможным во многом благодаря единству поддерживающих Киев европейских стран.

