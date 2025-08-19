Мир
Макрон рассказал об изменении позиции Трампа по Украине

Макрон заявил, что европейские лидеры смогли изменить позицию Трампа по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Европейские лидеры смогли изменить позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине с момента его возвращения в Белый дом. Об этом в интервью изданию Paris Match заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я действительно считаю, что с момента его прихода к власти в январе мы изменили президента Трампа. Вспомните, как он собирался урегулировать конфликт за сутки. Вспомните унизительную сцену с президентом [Украины Владимиром] Зеленским в Овальном кабинете», — сказал он.

По словам Макрона, главным изменением в позиции Трампа стало то, что он осознал необходимость предоставить Украине гарантии безопасности. Французский лидер заявил, что это стало возможным во многом благодаря единству поддерживающих Киев европейских стран.

Ранее в Белом доме состоялась встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. Участие в переговорах приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

