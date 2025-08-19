Макрон рассказал об изменении позиции Трампа по Украине

Макрон заявил, что европейские лидеры смогли изменить позицию Трампа по Украине

Европейские лидеры смогли изменить позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине с момента его возвращения в Белый дом. Об этом в интервью изданию Paris Match заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я действительно считаю, что с момента его прихода к власти в январе мы изменили президента Трампа. Вспомните, как он собирался урегулировать конфликт за сутки. Вспомните унизительную сцену с президентом [Украины Владимиром] Зеленским в Овальном кабинете», — сказал он.

По словам Макрона, главным изменением в позиции Трампа стало то, что он осознал необходимость предоставить Украине гарантии безопасности. Французский лидер заявил, что это стало возможным во многом благодаря единству поддерживающих Киев европейских стран.

Ранее в Белом доме состоялась встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. Участие в переговорах приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.