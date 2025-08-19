Встреча Трампа и Зеленского с лидерами ЕС завершилась

Встреча президента США Дональда Трампа, украинского лидера Владимира Зеленского и глав стран Европейского союза (ЕС) в Белом доме завершилась. Об этом сообщает «Суспiльне» («Общественное») со ссылкой на источники в Telegram-канале.

Как уточнил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, политики остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате.

Ранее Дональд Трамп анонсировал «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете после встречи с европейскими лидерами. Уже после этого, добавил он, участники обсуждений «разъедутся по домам». Участие в переговорах принимают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.