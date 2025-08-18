Трамп анонсировал «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете

Трамп анонсировал обсуждение в Овальном кабинете, которого не было в расписании

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о плане провести «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете после встречи с европейскими лидерами. Отмечается, что в расписании оно ранее не значилось. На это обратило внимание РИА Новости.

«Мы пробудем здесь некоторое время, затем отправимся в Овальный кабинет, где проведем еще одно маленькое обсуждение на схожие темы», — уточнил глава США.

После этого, по словам американского президента, участники обсуждений «разъедутся по домам».

Ранее Дональд Трамп оценил переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил, что мероприятия в Белом доме пока идут «очень успешно». В свою очередь, глава Украины также заявил, что провел «очень хорошую» беседу с Трампом.