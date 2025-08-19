Трамп рассказал о теплых отношениях с Путиным

Трамп: Теплые отношения с Путиным — это хорошо

Теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным — это хорошо. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Я позвонил президенту Путину, у нас хорошие отношения, но это имеет значение, только если мы чего-то достигаем. В противном случае меня не волнуют наши отношения», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что, возможно, российский лидер не захочет заключать сделку, однако в таком случае Путину придется столкнуться с «непростой ситуацией».

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен проявить гибкость и пойти на некоторые уступки в вопросе урегулирования конфликта. Он отметил, что его страна разрывается на части.