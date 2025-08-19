Мир
Трамп призвал Зеленского пойти на уступки

Трамп об уступках Украины: Зеленский должен проявить гибкость
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский должен проявить гибкость и пойти на некоторые уступки в вопросе урегулирования конфликта. С таким призывом выступил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что от него требуется. Ему стоит продемонстрировать свою гибкость (...). Его страна разрывается на части», — ответил глава государства на вопрос о возможных уступках Киева.

Трамп подчеркнул, что возможные решения по урегулированию кризиса на переговорах будут принимать именно президент России Владимир Путин и Зеленский, поскольку «США далеки от конфликта».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ), Украина не отказалась от идеи обмена территориями, но подчеркнула, что перемещение населения и конституционные ограничения страны делают этот процесс крайне сложным. При этом Зеленский допустил возможность «пропорциональных обменов».

