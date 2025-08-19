Мир
15:28, 19 августа 2025Мир

Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО

Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина не станет членом НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Они не будут частью НАТО», — сказал он.

По словам американского лидера, СССР и Россия «были правы» в том, что не желали видеть НАТО у своих границ.

Ранее в Белом доме состоялась встреча Трампа с президентом Украины Зеленским и европейскими лидерами. Участие в переговорах приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

