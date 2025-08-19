Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:27, 19 августа 2025Мир

Власти США рассказали о «красных линиях» в вопросе размещения войск на Украине

Politico: США считают, что красных линий в размещения войск на Украине нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Вашингтоне считают, что в вопросе размещения американских войск на Украине «красных линий» не существует. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США сообщает журнал Politico.

«Я не думаю, что существует красная линия», — сказал собеседник издания, отвечая на соответствующий вопрос о возможных ограничениях в вопросе дислокации военнослужащих армии США на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что путь Украины в Североатлантический альянс необратим, однако в настоящее время этот вопрос не обсуждается.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал Украине много земли

    Скорая помощь приняла за пьяных семью отравившихся россиян

    Трамп высказался о возвращении Крыма Украине

    Известного российского певца заподозрили в изменах жене-телеведущей

    Трамп захотел бороться с ветряными мельницами

    Трамп захотел в рай

    Появились подробности о похоронах не вернувшегося с СВО родного брата Милонова

    В Госдуме связали костюм Зеленского с «умасливанием» Трампа

    Россиянин попытался заменить домофон и лишился миллионов рублей

    Трамп рассказал о теплых отношениях с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости