Власти США рассказали о «красных линиях» в вопросе размещения войск на Украине

В Вашингтоне считают, что в вопросе размещения американских войск на Украине «красных линий» не существует. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США сообщает журнал Politico.
«Я не думаю, что существует красная линия», — сказал собеседник издания, отвечая на соответствующий вопрос о возможных ограничениях в вопросе дислокации военнослужащих армии США на Украине.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что путь Украины в Североатлантический альянс необратим, однако в настоящее время этот вопрос не обсуждается.