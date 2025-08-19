Генсек НАТО высказался о вступлении Украины в альянс

Рютте: Путь Украины в НАТО необратим, но сейчас этот вопрос не обсуждается

Путь Украины в НАТО необратим, однако сейчас этот вопрос не обсуждается. Так о вступлении Киева в альянс заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News.

По его словам, на встрече с президентом США Дональдом Трампом также не поднимались вопросы территориальных уступок Украины и размещения западных войск в стране. При этом переговоры с главой Белого дома он назвал продуктивными.

«Прежде всего, позвольте сказать, что это был очень успешный день», — сказал он.

Ранее Трамп окончательно определился с членством Украины в НАТО. «Речь о недопустимости членства Украины в НАТО шла задолго до президента [России Владимира] Путина», — напомнил он.