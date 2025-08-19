Трамп тремя словами описал Россию

Трамп: Россия — могущественная военная держава

Россия — могущественная военная держава, несмотря на несогласие ряда государств с ее политикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Россия является могущественной военной державой, нравится это кому-то или нет», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что Россия гораздо более крупная страна, чем Украина. Он подчеркнул, что нельзя вступать в конфликт с «государством, которое в 10 раз больше тебя».

Ранее глава Белого дома призвал президента Украины Владимира Зеленского проявить гибкость и пойти на некоторые уступки в вопросе урегулирования конфликта.