Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:31, 19 августа 2025Мир

Трамп тремя словами описал Россию

Трамп: Россия — могущественная военная держава
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Россия — могущественная военная держава, несмотря на несогласие ряда государств с ее политикой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Россия является могущественной военной державой, нравится это кому-то или нет», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что Россия гораздо более крупная страна, чем Украина. Он подчеркнул, что нельзя вступать в конфликт с «государством, которое в 10 раз больше тебя».

Ранее глава Белого дома призвал президента Украины Владимира Зеленского проявить гибкость и пойти на некоторые уступки в вопросе урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал Украине много земли

    Скорая помощь приняла за пьяных семью отравившихся россиян

    Трамп высказался о возвращении Крыма Украине

    Известного российского певца заподозрили в изменах жене-телеведущей

    Трамп захотел бороться с ветряными мельницами

    Трамп захотел в рай

    Появились подробности о похоронах не вернувшегося с СВО родного брата Милонова

    В Госдуме связали костюм Зеленского с «умасливанием» Трампа

    Россиянин попытался заменить домофон и лишился миллионов рублей

    Трамп рассказал о теплых отношениях с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости