В США обозначили возможные сроки встречи Путина и Зеленского

Axios: Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Will Oliver / Pool via CNP / Global Look Press

Глава США Дональд Трамп надеется организовать встречу российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа. Об этом со ссылкой на источники сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

Ранее Трамп объявил, что начал подготовку к личной встрече Путина и Зеленского. Он отметил, что место ее проведения пока не определено. После этого, по словам президента, могут состояться трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован он сам.

Тем временем Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным и заявил о необходимости обсуждения территориальных вопросов на встрече с российским коллегой.

