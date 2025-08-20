«Это суровая реальность». Европа ищет способ ввода войск на Украину. Какую роль в этом может сыграть дружественная России страна?

Politico: Европа не может дать нормальные гарантии безопасности Украине

У Европы нет нормальных гарантий безопасности для Украины, этот вопрос не был решен за последние три года, и лидеры континента не приблизились к решению этой проблемы. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

За громкими словами скрывается суровая реальность. Несмотря на все разговоры о "военных действиях", точная форма гарантий безопасности Украины остается неопределенной — и это отсутствие ясности сеет замешательство среди союзников Киева Politico журнал

Уточняется, что одной из главных проблем является наличие «боевого мандата» у европейского военного корпуса, который гипотетически может быть отправлен Киеву. По мнению французских военных, «такая миссия не будет отвечать за принуждение к миру», при этом она должна «иметь возможности для самообороны» в случае обострения конфликта на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности. Он подчеркнул, что Вашингтон поможет с этим. Он не стал уточнять, о каких конкретно гарантиях идет речь.

Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп уточнил, что США могут поддержать Европу с размещением войск на Украине, в том числе поддержкой с воздуха

По словам постпреда США при НАТО Мэтью Уитакера, гарантии безопасности для Украины исключают членство в блоке. Он допустил, что гарантии может предоставить «коалиция желающих» по аналогии с пятой статьей устава Североатлантического альянса.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Win McNamee / Getty Images

Какие варианты США и Европа рассматривают для Украины?

Как отмечает газета The Times, США и Европа имеют четыре опции в качестве возможных гарантий безопасности для Украины:

Обучение войск на территории Украины. Великобритания и Франция направят тысячи военнослужащих на Украину для обучения ее вооруженных сил в относительно безопасной западной части страны, недалеко от Львова. Миссия будет координироваться из центра управления, созданного в Киеве и возглавляемого британским военным офицером в звании генерал-майора. Также предполагается патрулирование воздушного пространства, в том числе со стороны США. Защита территории с воздуха. США предоставляют лишь ограниченные гарантии безопасности, что может заставить Европу колебаться в вопросе развертывания войск на территории Украины. Как следствие, Европа сосредоточит свои усилия на патрулировании с воздуха и будет полагаться на беспилотные летательные аппараты для наблюдения за активностью на границе. Распространение защиты Украины по пятой статье Устава НАТО. Эту идею озвучил специальный посланник Трампа Стив Уиткофф. По его словам, США могут «расширить защиту» аналогично членству в Североатлантическом альянсе. Однако дальнейшие детали плана не разглашаются. Создание союза безопасности, подобного альянсу США с Японией. Этот сценарий допустил госсекретарь США Марко Рубио. Отношения Вашингтона и Токио основаны на Договоре о взаимном сотрудничестве и безопасности 1960 года. Он обязывает США защищать Японию и допускает размещение американских военных баз.

По данным портала Euractiv, советники по национальной безопасности лидеров стран Европы хотят в ближайшую неделю окончательно определиться и разработать гарантии безопасности. Причиной такой срочности называется возможная встреча президента России Владимира Путина и Зеленского.

Тем не менее, каждая из стран сомневается в возможности реализовать план и имеет множество проблем.

Слабость Макрона и Стармера

Как отмечает журнал Politico, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер опасаются выдвигать конкретные меры и показывают «свою слабость».

«Отсутствие четкости также обнажает слабость тех, кто больше всего стремится к лидерству. Макрон и Стармер — оба лидеры ядерных держав, имеющие места в Совете Безопасности ООН, — стремятся показать, что по-прежнему играют важную роль на мировой арене. Однако оба сталкиваются с политическими и экономическими препятствиями, которые порождают скептицизм относительно способности своих стран отправить войска на Украину», — отмечается в материале издания.

Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно представить, как этот план будет реализован. Сейчас непростые времена европейский дипломат на правах анонимности в разговоре с журналом Politico

Тем не менее, Лондон рассматривает возможности отправки войск. По данным газеты The Guardian, в ходе предстоящих переговоров в Пентагоне начальник штаба обороны Соединенного Королевства Тони Радакин объявит о готовности отправить войска для «защиты неба и портов» Украины.

Предполагается материально-техническая и учебная поддержка ВСУ, а не отправка подразделений на линию фронта с Россией, которые могут оказаться втянутыми в боевые действия.

До 30 тысяч военных предлагает Великобритания странам Европы разместить на Украине

Однако Франция сопротивляется такой цифре и настаивает на ее сокращении. Особую роль в этом играют сами военные, которые опасаются гипотетического столкновения с армией России.

Кир Стармер и Эммануэль Макрон Фото: Win McNamee / Getty Images

Германии грозит раскол из-за отправки войск

Не менее сложная ситуация сложилась в Германии. Как указал Politico депутат от входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии (СДПГ) Андреас Шварц, отвечающий за парламентский надзор за оборонным бюджетом страны, ФРГ имеет множество ограничений на отправку войск.

У нас просто нет личного состава для большого контингента. Даже небольшое развертывание станет проблемой Андреас Шварц глава парламентского надзора над оборонным бюджетом Германии

Об этом также пишет и газета Bild. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сталкивается с прямым сопротивлением со стороны СДПГ. Коллеги по коалиции настаивают, что проголосуют в бундестаге за гарантии безопасности, только если США отправят собственные вооруженные силы на Украину.

Внутренний спор уже выходит за пределы правительства. Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп от партии Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) указал, что Германия будет настаивать на участии своих военных: «И немецкие солдаты после заключения мира с Россией позаботятся здесь».

О желании отказаться от отправки своих вооруженных сил заявляли Италия и Польша, играющие важную роль в политике Евросоюза в отношении Украины.

Как Евросоюз хочет привлечь Турцию для гарантий Украине?

Помимо стран ЕС, рассматривается также сценарий привлечения Турции к отправке своих войск на Украину, так как Анкара является участницей НАТО.

«Турция, с ее большой армией и опытом действий в Черном море, могла бы сыграть ключевую роль», — отмечается в материале Politico.

Однако уточняется, что такой план может встретить две проблемы:

Греция и Кипр, которые являются членами Евросоюза, не хотят подпускать Анкару к каким-либо программам, связанным с финансированием из Брюсселя. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может выдвинуть собственные требования европейским странам, чтобы принять участие в отправке войск.

Пока рано обдумывать такое развитие событий. Что касается принципа «услуга за услугу», то все равно будет сложно преодолеть препятствия ЕС в отношении финансирования обороны. Я уверен, что Евросоюз найдет способ лишить Турцию доступа к ним Селим Йенель экс-посол Турции в ЕС

Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Какова позиция России по гарантиям безопасности?

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, Москва всегда выступает за надежные коллективные гарантии безопасности. Он уточнил, что участвовать в этом процессе также должны и такие страны, как Китай, США, Великобритания и Франция.

Лавров назвал хорошим примером ту инициативу, что была предложена в ходе переговоров 2022 года. Идея предполагала гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совбеза ООН, в числе которых Россия, Китай, США, Франция и Великобритания

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия же пока видит со стороны ЕС только агрессивное нагнетание обстановки и наивные попытки изменить позицию Трампа по урегулированию кризиса на Украине.

Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки (…) и в общем-то такие неэтичные попытки изменить позицию администрации Трампа и лично президента Соединенных Штатов Сергей Лавров глава МИД России

Дипломат резюмировал, что во время встречи Зеленского и его европейских союзников с Трампом в Белом доме российская сторона не услышала никаких идей из уст европейцев.