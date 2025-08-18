Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Трамп: Европа и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а США помогут с этим. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме, трансляцию ведет The Times.

«У нас сидят люди в соседней комнате, занимающие высокие посты в Европе. И они хотят предоставить защиту [Украине], очень сильно. И мы, в свою очередь, хотим им помочь», — ответил американский лидер, не уточнив при этом, что он понимает под гарантиями безопасности.

Ранее Трамп заявил, что Украина не будет состоять в Североатлантическом альянсе. Он подчеркнул, что об этом шла речь еще задолго до президента России Владимира Путина.

При этом газета The Washington Post сообщила, что в Европе не знают, какие гарантии безопасности Трамп готов предоставить Украине. По словам источников, европейские лидеры будут стремиться прояснить заявления главы Белого дома по этому вопросу.