Трамп не сообщил Европе об одном решении по Украине

WP: Европа не знает, какие гарантии безопасности Трамп готов предоставить Киеву

Лидеры стран Европы не знают, какие гарантии безопасности президент США Дональд Трамп готов предоставить Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Несколько чиновников, знакомых с ходом переговоров, заявили, что после телефонных переговоров [европейских лидеров] с Трампом конкретные детали по-прежнему остаются неясными», — говорится в материале WP.

Как утверждают источники издания, европейские лидеры будут стремиться прояснить заявления Трампа о гарантиях безопасности Киеву в рамках любого соглашения о прекращении войны.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что гарантии безопасности Украине от США необязательно означают дислокацию американских войск на ее территории. Однако, по его словам, Киеву и его союзникам хотелось бы видеть участие Вашингтона в этом вопросе.