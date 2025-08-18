В США высказались о размещении американских войск на Украине из-за гарантий безопасности

Уитакер: Гарантии безопасности Киеву не означают дислокацию войск США на Украине

Гарантии безопасности Украине от США необязательно означают дислокацию американских войск на ее территории. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

«В конечном счете это предстоит решать президенту [США Дональду] Трампу. Во многом речь может идти о командовании и координации. Совсем не обязательно, чтобы это были американские войска», — сказал он.

Однако он подчеркнул, что в то же время очевидно, что Украина и европейские страны хотели бы видеть какое-то участие Вашингтона.

Ранее портал Axios со ссылкой на советников президента США Дональда Трампа заявил, что гарантии безопасности Киеву от Запада могут включать размещение американских войск на Украине. При этом другой советник главы Белого дома, отвечая на тот же вопрос, сказал, что это пока неясно.