Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:25, 18 августа 2025Мир

В США задумались о размещении американских войск на Украине

Axios: Гарантии безопасности могут включать размещение войск США на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Гарантии безопасности Киеву от Запада могут включать размещение войск США на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на советников Трампа.

«На вопрос, могут ли "гарантии безопасности" включать размещение американских войск на Украине, один из советников [президента США Дональда] Трампа в частном порядке ответил Axios утвердительно», — говорится в материале.

Другой советник американского лидера, отвечая на тот же вопрос, сказал, что это пока неясно и «мы не будем обсуждать это в прессе».

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что гарантии безопасности для Украины исключают членство в альянсе. Он также отметил, что гарантии может предоставить «коалиция желающих» по аналогии с 5-й статьей Североатлантического договора.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

    В России резко высказались о попытке Киева подорвать Крымский мост

    Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

    В российском регионе сгорело кладбище

    Соединенным Штатам предсказали судьбу Греции и Аргентины

    В Киев приедет делегация США

    Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

    Звезда «Секса в большом городе» призналась в безразличии к критике сериала

    Путин рассказал премьеру одной страны о переговорах с Трампом

    Apple откажется от iPhone 18

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости