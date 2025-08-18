В США исключили членство Украины в НАТО в качестве гарантии безопасности

Уитакер: Гарантии безопасности для Украины исключают членство в НАТО

Гарантии безопасности для Украины исключают членство в НАТО. Об этом заявил постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью Fox News.

«Определенно, что у НАТО есть архитектура безопасности в Европе, и это крайне важно для наших европейских союзников вместе с Канадой, однако в то же время ясно, что любые гарантии безопасности будут вне НАТО, даже если в них примут участие Соединенные Штаты», — подчеркнул дипломат.

Он допустил, что гарантии может предоставить «коалиция желающих» по аналогии с 5 статьей устава Североатлантического альянса. Уитакер предположил, что США примут участие в размещении контингентов на территории Украины вместе с Францией, Германией и Великобританией. Этот вопрос станет одним из важнейших на переговорах американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Ранее «Коалиция желающих» выразила готовность направить войска на Украину после прекращения огня в качестве сил сдерживания. Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам совещания в формате видеоконференции 17 августа.