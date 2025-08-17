«Коалиция желающих» готова направить войска на Украину после прекращения огня

«Коалиция желающих» выразила готовность направить войска на Украину после прекращения огня в качестве сил сдерживания. Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам совещания в формате видеоконференции 17 августа.

«Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы», — говорится в публикации.

Участники «коалиции желающих» высоко оценили обязательства президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, в которой европейские союзники будут играть «жизненно важную роль через многонациональные силы».

Ранее стало известно, что Великобритания готова направить своих военных на Украину в течение недели после перемирия. Лондон может направить сотню военных инструкторов и инженеров для помощи в укреплении обороны страны в случае остановки боевых действий.

