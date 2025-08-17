Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:22, 17 августа 2025Мир

«Коалиция желающих» выразила готовность направить войска на Украину после прекращения огня

«Коалиция желающих» готова направить войска на Украину после прекращения огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

«Коалиция желающих» выразила готовность направить войска на Украину после прекращения огня в качестве сил сдерживания. Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам совещания в формате видеоконференции 17 августа.

«Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы», — говорится в публикации.

Участники «коалиции желающих» высоко оценили обязательства президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, в которой европейские союзники будут играть «жизненно важную роль через многонациональные силы».

Ранее стало известно, что Великобритания готова направить своих военных на Украину в течение недели после перемирия. Лондон может направить сотню военных инструкторов и инженеров для помощи в укреплении обороны страны в случае остановки боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске. Что об этом известно?

    На Украине заметили изменения в риторике Зеленского

    «Коалиция желающих» выразила готовность направить войска на Украину после прекращения огня

    Полянский призвал учитывать мнение переселившихся в Россию украинцев

    Раскрыт план Трампа в отношении Зеленского и Украины

    В российском регионе четыре человека пострадали при атаке беспилотника

    Макрон раскрыл цель визита в США

    Макрон заявил о необходимости присоединения Европы к переговорам по Украине

    Военкор рассказал о последнем шансе для Зеленского

    Глава Еврокомиссии сделала заявление в преддверии встречи Зеленского и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости