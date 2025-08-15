Стало известно о готовности Британии направить военных на Украину после перемирия

Великобритания готова направить своих военных на Украину в течение недели после перемирия, об этом стало известно газете The Daily Telegraph.

В материале отмечается, что Лондон может направить сотню военных инструкторов и инженеров для помощи в укреплении обороны страны в случае остановки боевых действий.

Газета уточнила, что британский премьер-министр Кир Стармер одобрил использование истребителей королевских Военно-воздушных сил (ВВС) для совместного патрулирования союзниками неба над Украиной в рамках контроля прекращения огня.

Накануне The Times писало, что Великобритания отказалась от идеи развертывания крупного миротворческого контингента на Украине, но пообещала усилить санкционное давление на Россию. По данным издания, новая стратегия Великобритании включает в себя обеспечение безопасности Западной Украины с воздуха, поддержку в подготовке украинских военных, а также разминирование Черного моря.

