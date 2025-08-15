Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:31, 15 августа 2025Мир

Стало известно о готовности Британии направить военных на Украину после перемирия

Telegraph: Британия готова направить военных на Украину после перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Великобритания готова направить своих военных на Украину в течение недели после перемирия, об этом стало известно газете The Daily Telegraph.

В материале отмечается, что Лондон может направить сотню военных инструкторов и инженеров для помощи в укреплении обороны страны в случае остановки боевых действий.

Газета уточнила, что британский премьер-министр Кир Стармер одобрил использование истребителей королевских Военно-воздушных сил (ВВС) для совместного патрулирования союзниками неба над Украиной в рамках контроля прекращения огня.

Накануне The Times писало, что Великобритания отказалась от идеи развертывания крупного миротворческого контингента на Украине, но пообещала усилить санкционное давление на Россию. По данным издания, новая стратегия Великобритании включает в себя обеспечение безопасности Западной Украины с воздуха, поддержку в подготовке украинских военных, а также разминирование Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Трампа на Аляске начались

    Трамп проигнорировал вопрос журналистов о послании Путину

    Российский политолог назвал индикатор успеха переговоров Путина и Трампа

    Над Путиным и Трампом в честь встречи пролетел бомбардировщик и истребители

    Раскрыта деталь переговоров Путина и Трампа

    США захотели прийти к одному соглашению после встречи Путина и Трампа

    Путин жестом отреагировал на вопрос журналиста о прекращении конфликта на Украине

    Трамп назвал цель переговоров с Путиным

    В США обратились к Трампу перед встречей с Путиным

    Стало известно о готовности Британии направить военных на Украину после перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости