Британия изменила планы по Украине

Times: Британия отказалась от идеи развертывания военного контингента на Украине

Великобритания отказалась от идеи развертывания крупного миротворческого контингента на Украине, но пообещала усилить санкционное давление на Россию. Об этом сообщает издание The Times.

«Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины», — сказано в сообщении.

Отмечается, что часть европейских стран считала слишком рискованным отправку большого числа войск и не могла выделить необходимые для этого ресурсы. По данным издания, новая стратегия Великобритании включает в себя обеспечение безопасности Западной Украины с воздуха, поддержку в подготовке украинских военных, а также разминирование Черного моря.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил о подготовке Лондоном нового пакета антироссийских санкций. «Мы готовы при необходимости усилить давление на Россию, особенно в экономической сфере, с помощью санкций и более широких мер. Эффект от мер очевиден, Великобритания готовит следующий пакет жестких санкций», — отметил политик.

