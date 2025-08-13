Мир
23:40, 13 августа 2025

Стармер заявил о подготовке нового пакета санкций против России

Стармер: Британия готовит новый пакет антироссийских санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о подготовке Лондоном нового пакета антироссийских санкций. Также он рассказал о готовности совместно с Европой «увеличить давление» на Москву на фоне переговоров по Украине, пишет газета The Guardian.

«Мы готовы при необходимости усилить давление на Россию, особенно в экономической сфере, с помощью санкций и более широких мер. Эффект от мер очевиден, Великобритания готовит следующий пакет жестких санкций», — отметил Стармер.

Премьер-министр добавил, что так называемая «коалиция желающих» готова реализовать план по развертыванию контингента на Украине в случае прекращения огня.

В конце июля Великобритания расширила список санкций против России на 23 позиции. Как уточнялось, под ограничительные меры попали 18 российских граждан, служащих в различных подразделениях Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент предложил странам Евросоюза «действовать или заткнуться» в деле введения санкций против России.

