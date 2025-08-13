Мир
23:16, 13 августа 2025Мир

США потребовали от ЕС «заткнуться или действовать» в деле санкций

Министр финансов Бессент призвал ЕС заткнуться или действовать в деле санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент предложил странам Евросоюза «действовать или заткнуться» в деле введения санкций против России. Об этом пишет Bloomberg.

Министр считает, что странам Европы следует поддержать повышение пошлин в торговле с КНР и другими государствами, которые покупают российские энергоносители.

По его словам, санкционные меры против Москвы могут быть ужесточены или смягчены в зависимости от результатов встречи президентов США и России, которая пройдет 15 августа на Аляске. «Европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях. Самое время либо выступить, либо заткнуться», — заявил Бессент.

Ранее сообщалось, что операции, запрещенные в рамках антиросскийских санкций, разрешены до 20 августа. В Минфине сообщили, что данная мера принята в рамках организации саммита России и США на Аляске. Под ослабление санкций попадут операции, необходимые для реализации встречи делегаций двух стран.

