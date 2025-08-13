Экономика
21:25, 13 августа 2025Экономика

США временно отменили ряд антироссийских санкций

Минфин США разрешил ряд операций с Россией до 20 августа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости

Операции, запрещенные в рамках антиросскийских санкций, разрешены до 20 августа. О временной отмене ряда ограничений сообщил Минфин США.

Отмечается, что данная мера принята в рамках организации саммита России и США на Аляске. Под ослабление санкций попадут операции, необходимые для реализации встречи делегаций двух стран.

«Все операции, запрещенные санкциями (...), которые являются обычными и необходимы для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации, разрешены до 00.01 по восточному времени (07.01 мск) 20 августа 2025 года», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп пожаловался на журналистов, освещающих подготовку его переговоров с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Он заявил, что представители СМИ делают это «очень недобросовестно».

    Все новости