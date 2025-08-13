Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:20, 13 августа 2025Интернет и СМИ

Трамп пожаловался на называющих Путина победителем журналистов

Трамп пожаловался на журналистов, назвавших Путина победителем из-за переговоров
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jonathan Ernst / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пожаловался на журналистов, освещающих подготовку его переговоров с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«СМИ освещают подготовку моей встречи очень недобросовестно. Они все время цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как [бывший советник президента США по национальной безопасности] Джон Болтон, который сказал, что Владимир Путин уже победил, хотя встреча пройдет на американской территории. О чем это он? Во всем побеждаем мы», — возмутился американский лидер.

Он также добавил, что даже если бы в рамках сделки к США отойдут Москва и Санкт-Петербург, который Трамп назвал Ленинградом, то в новостях утверждалось бы, что президент Соединенных Штатов заключил невыгодную сделку.

Ранее стало известно, что Трамп столкнулся с проблемой перед переговорами с Путиным. Газета The Financial Times заявила, что в окружении американского президента нет экспертов, которые могли бы дать ему совет по предстоящей встрече.

9 августа Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске. Позднее эту информацию подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Переговоры пройдут в городе Анкоридж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам на «Госуслугах» приходят уведомления о включении в Реестр воинского учета. Что это означает?

    На Западе заявили о самом большом суточном продвижении ВС России за год

    Дмитриев предрек предотвращение Третьей мировой Трампом и Путиным

    На Западе осознали поражение Украины в конфликте

    Россиянка вколола плачущему младенцу сильнодействующий препарат

    Американский Vulcan вывел экспериментальный спутник GPS

    Леонардо Ди Каприо оконфузился из-за досмотра полиции

    Орбан обратился к Европе с призывом о Путине

    В стране ЕАЭС мужчину приговорили к тюрьме за участие в СВО на стороне России

    В России отреагировали на возможные требования Украины перед переговорами Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости