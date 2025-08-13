Трамп пожаловался на называющих Путина победителем журналистов

Трамп пожаловался на журналистов, назвавших Путина победителем из-за переговоров

Президент США Дональд Трамп пожаловался на журналистов, освещающих подготовку его переговоров с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«СМИ освещают подготовку моей встречи очень недобросовестно. Они все время цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как [бывший советник президента США по национальной безопасности] Джон Болтон, который сказал, что Владимир Путин уже победил, хотя встреча пройдет на американской территории. О чем это он? Во всем побеждаем мы», — возмутился американский лидер.

Он также добавил, что даже если бы в рамках сделки к США отойдут Москва и Санкт-Петербург, который Трамп назвал Ленинградом, то в новостях утверждалось бы, что президент Соединенных Штатов заключил невыгодную сделку.

Ранее стало известно, что Трамп столкнулся с проблемой перед переговорами с Путиным. Газета The Financial Times заявила, что в окружении американского президента нет экспертов, которые могли бы дать ему совет по предстоящей встрече.

9 августа Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске. Позднее эту информацию подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Переговоры пройдут в городе Анкоридж.