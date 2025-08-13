Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:33, 13 августа 2025Мир

Трамп столкнулся с проблемой перед переговорами с Путиным

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У президента США Дональда Трампа нет экспертов, которые могли бы дать ему совет касательно предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. О проблеме главы Белого дома сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Можно с уверенностью сказать, что у президента Трампа нет ни одного политического деятеля, который бы разбирался в России и Украине и мог бы дать ему совет», — заявил бывший посол США в Болгарии Эрик Рубин

Как отмечают авторы материала, после проведения внутренних реформ Трампа более 1300 сотрудников были уволены из Госдепартамента США, среди которых были также аналитики, занимающиеся изучением России и Украины. Кроме того, переговоры о возможных путях урегулирования конфликта вел спецпосланник Стив Уиткофф, не имеющий опыта во внешней политике, в то время, как «дипломаты и эксперты были отстранены от работы».

Ранее FT сообщала о преимуществе Путина над Трампом на предстоящих переговорах. Немецкий дипломат на правах анонимности заявил, что Путин является одним из самых искусных и опытных переговорщиков, поскольку отлично разбирается во всех тонкостях обсуждений, в отличие от Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ПВО России изменила правила игры в конфликте Индии с Пакистаном. Что повлияло на ход событий?

    В России Сталина назвали хохлом

    Журова заявила о невозможности возвращения сменивших гражданство спортсменов

    В Дагестане автомобиль свадебного кортежа рухнул в 50-метровый обрыв

    Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире

    Эмма Стоун без штанов снялась для журнала

    Бывшие российские борцы с коррупцией получили сроки в колонии за взятки

    В США высказались о предполагаемых сроках снижения пошлин для Китая

    Японец приехал в Россию и пришел в шок со словами «они такие длинные»

    Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости