Названо преимущество Путина перед Трампом на переговорах по Украине

FT: Путин является одним из самых искусных и опытных переговорщиков
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин является одним из самых искусных и опытных переговорщиков, поскольку отлично разбирается во всех тонкостях обсуждений, в отличие от главы Белого дома Дональда Трампа. О преимуществе российского лидера сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Путин — один из самых искусных переговорщиков. Он разбирается во всех вопросах, досконально знает все юридические тонкости (...). Нужно знать факты так же хорошо, как он. Но факты — не самая сильная сторона Трампа, он их не только не любит, но и имеет свои предубеждения. Путин это хорошо знает», — заявил газете немецкий дипломат, который участвовал во встречах, посвященных обсуждению Минских соглашений.

Также неназванный бывший советник переговорной команды экс-президента Франции Франсуа Олланда добавил, что президент России «очень структурированный и педантичный человек».

Ранее Олланд заявил, что Трамп в ходе переговоров с Путиным на Аляске должен продемонстрировать глубокое знание ситуации на Украине. Кроме того, он указал на то, что российский лидер действует без спешки, тогда как глава Белого дома торопится выполнить обещание о быстром урегулировании конфликта.

