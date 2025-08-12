Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 12 августа 2025Мир

Экс-президент Франции дал совет Трампу перед встречей с Путиным

Олланд: Трамп должен продемонстрировать на переговорах с Путиным знание ситуации
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным должен продемонстрировать глубокое знание ситуации на Украине. Такой совет главе Соединенных Штатов дал бывший президент Франции Франсуа Олланд, передает Financial Times.

«Путин начнет встречу с пересказа всей истории. Она может длиться час, а то и больше, если его не перебивать. Российский метод ведения переговоров заключается в том, чтобы они длились долго», — сказал экс-президент.

При этом Олланд отметил разницу в подходах сторон. По его словам, Путин действует без спешки, тогда как Трамп торопится выполнить обещание о быстром урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске пройдет 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве из-за ошибки генерала. Что на это ответили в Москве?

    Суд решил судьбу причастного к атакам украинских дронов на Курск россиянина

    В Китае выпустили поддельный iPhone 17

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Стоимость жилья в российских мегаполисах изменилась

    В России объяснили быструю подготовку встречи Путина и Трампа

    Жителей Крыма предупредили о длительных отключениях мобильного интернета

    72-летнего россиянина придавило камнем в горах Казахстана

    Экс-президент Франции дал совет Трампу перед встречей с Путиным

    Китай оценил предстоящую встречу Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости