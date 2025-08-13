Трамп упомянул Ленинград, критикуя американские СМИ из-за встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп, критикуя американские СМИ за «несправедливое» освещение его встречи с российским лидером Владимиром Путиным, назвал Санкт-Петербург Ленинградом. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

«Если бы я получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, то фейковые СМИ сказали бы, что я заключил плохую сделку!» — возмутился глава государства.

Трамп указал на то, что некоторые американские средства массовой информации процитировали «уволенных неудачников и действительно глупых людей». В этом контексте он упомянул своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

10 августа Болтон заявил, что предстоящая встреча Путина и Трампа подарит преимущество президенту России в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, заявления главы Белого дома можно расценивать как призыв к Киеву уступить территории.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящий российско-американский саммит на Аляске станет «личной победой» российского лидера.