Зеленский заявил о победе Путина

Зеленский: Переговоры РФ и США являются «личной победой» Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущий российско-американский саммит на Аляске станет «личной победой» главы РФ Владимира Путина. Об этом он во вторник, 12 августа, сказал журналистам Agence France-Presse.

«Во-первых, он (Путин — прим. «Ленты.ру») встретится (с Трампом) на территории США, что я считаю его личной победой. Во-вторых, он выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США», — сказал Зеленский.

По словам главы украинского государства, предстоящая встреча еще больше отложила момент принятия санкций против Москвы.

О саммите, в рамках которого произойдут переговоры президента РФ и американского лидера, стало известно ранее. Дональд Трамп сделал анонс и объявил, что встреча состоится 15 августа. В качестве места проведения был выбран штат Аляска.

Центральной темой будет урегулирования кризиса на Украине, также лидеры двух держав обсудят и другие вопросы. Между тем, Белый дом отказался подключать Зеленского к встрече Путина и Трампа.