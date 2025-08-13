Мир
21:30, 12 августа 2025Мир

Белый дом отказался подключать Зеленского к встрече Путина и Трампа

Белый дом: Трамп намерен провести переговоры с Путиным «один на один»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп в рамках предстоящего саммита с российским лидером Владимиром Путиным планирует провести переговоры с ним «один на один». С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Да, это является частью плана

Кэролайн Левиттпресс-секретарь Белого дома

Она также отметила, что другие детали грядущих российско-американских переговоров будут раскрыты после того, как стороны их согласуют.

Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал предстоящий саммит с главой российского государства. Его проведение запланировано на 15 августа. Ключевой темой разговора будет урегулирование украинского кризиса, также на повестке дня президенты собираются затронуть и другие вопросы.

Местом встречи лидеров двух держав станет город Анкоридж, штат Аляска. В Белом доме подчеркнули, что для Трампа большая честь принять Путина на американской земле. Говоря о возможности проведения трехстороннего саммита между США, Россией и Украиной, Трамп заявил, что надеется на такую встречу в будущем, в том числе на самом высоком уровне — между главами государств.

