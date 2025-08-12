Мир
20:13, 12 августа 2025Мир

Белый дом объявил место встречи Путина и Трампа

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом пройдет в Анкоридже. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, [штат] Аляска, для проведения двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», — заявила она.

Левитт подчеркнула, что для Трампа честь принять Путина на американской земле.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

