Белый дом раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа

Белый дом: Трамп заинтересован в обсуждении с РФ вопросов, не касающихся Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент США Дональд Трамп заинтересован в обсуждении с РФ вопросов, не касающихся Украины, однако ключевой темой предстоящих переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным станет урегулирование украинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Что касается взглядов президента, я думаю, что он заинтересован в проведении таких переговоров, но его главный приоритет сейчас — прекратить эту войну», — сказала она.

Представитель Белого дома также отметила, что в ходе предстоящей встречи Трамп планирует провести переговоры с российским лидером в том числе один на один.

Ранее Левитт сообщила, что встреча президентов России и США пройдет в Анкоридже, штат Аляска. Она подчеркнула, что для Трампа большая честь принять Путина на американской земле.

