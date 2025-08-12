Мир
20:31, 12 августа 2025

В Белом доме высказались о трехстороннем саммите

Белый дом: Трамп надеется на саммит с участием РФ, Украины и США в будущем
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Американский президент Дональд Трамп надеется на трехсторонний саммит с участием России, Украины и США в будущем. Об этом сообщает Белый дом.

«[Трамп] надеется, что в будущем может состояться трехсторонняя встреча лидеров, чтобы, наконец, положить конец этому конфликту», — сообщила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее о возможности трехсторонней встречи высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил уверенность, что закончить конфликт можно только в результате встречи глав Украины, России и США. «Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя, но я не знаю дату [ее проведения]», — заявил политик.

