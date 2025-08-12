Бывший СССР
«Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

Зеленский заявил о планах трехсторонней встречи с Путиным и Трампом
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gregorio Borgia / AP

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе одного из последних выступлений анонсировал трехстороннюю встречу с главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Он указал, что предстоящая встреча двух лидеров на Аляске, участвовать в которой Зеленского не пригласили, важна прежде всего для «двустороннего трека», имея в виду отношения РФ и США.

Но ничего про Украину без нас они не примут. Верю, что президент США это понимает

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Зеленский не знает даты трехсторонней встречи

Украинский лидер выразил уверенность, что закончить конфликт можно только в результате трехсторонней встречи.

Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя, но я не знаю дату [ее проведения]

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Зеленский подчеркнул, что говорить про Украину без ее участия невозможно, что Трамп, по его мнению, должен понимать.

Несмотря на то что Зеленский пригрозил не признавать итоги переговоров Путина и Трампа на Аляске, экс-депутат украинского парламента Спиридон Килинкаров сообщил, что украинскому президенту уже поступил сигнал, чтобы он не противодействовал мирным переговорам РФ и США.

Источник ТАСС сообщает, что приезда Зеленского на Аляску в дни встречи Путина и Трампа ожидать не стоит

Эрдоган готов содействовать встрече лидеров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал позицию киевских властей, что «любые переговоры без Украины не принесут постоянный мир».

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

На этом фоне турецкий лидер сообщил, что готов принять саммит по Украине в своей стране. Он также посоветовал своему украинскому коллеге сформировать рабочие группы для гипотетической встречи с российским лидером.

Зеленский допустил уступку территорий

Издание The Daily Telegraph сообщает, что в преддверии встречи Путина и Трампа Зеленский смягчил позицию по территориальным уступкам. Как указано в материале, со стороны киевских властей это будет необходимый для окончания конфликта шаг.

«Без этого, скорее всего, он бы потерял поддержку американцев, а европейские союзники в конце концов тоже начали бы исчезать», — говорится в материале.

Также издание писало о том, что Киев готов заморозить конфликт по текущей линии боевого соприкосновения. При этом взамен он потребует полного прекращения боевых действий, а также гарантий безопасности в виде поставок вооружения и пути к членству в НАТО.

