«Будет произведен некоторый обмен землей». Трамп объяснил, зачем ему встреча с Путиным и что ждет Зеленского после переговоров

Трамп заявил о недовольстве позицией Зеленского по вопросу территорий

Президент США Дональд Трамп оговорился на пресс-конференции, заявив, что 15 августа «поедет в Россию» для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я встречусь с Путиным. Я отправлюсь в Россию в пятницу», — сказал глава Белого дома.

Главы государств встретятся на Аляске 15 августа.

Слова Трампа о поездке в Россию объяснили

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что для президента США разговор с российским коллегой сродни поездке в Россию.

Я думаю, что для него Путин — это Россия. Разговаривать с Путиным для него то же самое, что и посетить Россию Светлана Журова депутат Госдумы

Что еще сказал Трамп о предстоящем саммите?

Американский лидер отметил, что эта встреча будет «предварительной», «пробной». Он намерен лучше узнать позицию Москвы.

Трамп проинформировал, что в ходе переговоров с Путиным попросит его завершить конфликт на Украине. Он планирует обсудить с собеседником территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли».

«Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему, что пора заканчивать этот конфликт, и что со мной нельзя играть», — предупредил политик.

Трамп не исключил, что может выйти из дипломатических переговоров по Украине после этой встречи. «Я могу уйти и сказать "удачи". И это будет конец», — подчеркнул он. Глава Белого дома считает, что ему хватит «пары минут» в начале беседы, чтобы понять, «возможна ли сделка».

Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году Фото: Carlos Barria / Reuters

Трамп раскритиковал позицию Зеленского

Американский лидер не подтвердил намерение приглашать украинского президента Владимира Зеленского на встречу с Путиным 15 августа. При этом он уточнил, что следующие переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться в трехстороннем формате.

«Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным или с Зеленским, Путиным и мной — я хочу организовать встречу между двумя лидерами», — заявил президент.

Также он сообщил, что после встречи с российским президентом на Аляске позвонит Зеленскому.

Разговор Зеленского по телефону Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Как признался Трамп, он поддерживает хорошие отношения с украинским политиком, но не согласен с «тем, что тот сделал». Глава Белого дома выразил недовольство словами Зеленского о том, что Киеву потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий.

«Зеленский получил одобрение на то, чтобы начать войну и убивать всех подряд, но ему нужно одобрение на обмен землей. Будет произведен некоторый обмен землей», — сообщил Трамп. Кроме того, он обратил внимание, что 88 процентов жителей республики хотят заключения сделки о мире с Россией.

Россию предупредили о попытках Киева сорвать встречу Путина и Трампа

Бывший депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник предупредил, что украинские власти могут пойти на провокацию для срыва саммита РФ и США.

Он отметил, что Киев и его европейские партнеры отвергают сценарий с территориальными уступками и требуют гарантии членства республики в НАТО. Это перечеркивает все, о чем договариваются Москва и Вашингтон, указал спикер.

«Это означает, что мы должны посмотреть внимательно, а где сейчас находится "коллективный Борис Джонсон". То есть если по классике, то надо ожидать какую-то провокацию. "Бучу-2", чтобы не допустить этой встречи, а тем более, чтобы она была результативной», — заключил экс-парламентарий.