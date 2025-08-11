Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:52, 11 августа 2025Мир

Трамп заявил о планах выйти из дипломатии по Украине

Трамп допустил, что может выйти из переговоров по Украине
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что может выйти из дипломатических переговоров по Украине после встречи с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом заявил в ходе пресс-конференции сам глава государства, передает агентство Reuters.

«Я могу уйти и сказать "удачи". И это будет конец», — резюмировал президент Соединенных Штатов. При этом Трамп заявил, что ему хватит всего «пары минут» в начале переговоров с Путиным, чтобы понять «возможна ли сделка по Украине».

Ранее Трамп заявил, что собирается в ходе переговоров с Путиным настоять на завершении конфликта на Украине.

При этом Трамп подчеркнул, что хотя поддерживает хорошие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, но не согласен с его позицией по обмену территориями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Назван срок прихода потепления в Москву

    Ведущую экономику Европы накрыло волной банкротств

    Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ из России и привел два аргумента

    Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

    Женщина приняла запущенный рак за беременность

    Бориса Щербакова срочно госпитализировали

    Трамп подсказал российским войскам дорогу до Киева

    Трамп заявил о желании украинцев заключить сделку с Россией

    Раскрыты детали подготовки ко встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости