Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:49, 11 августа 2025Мир

Трамп раскрыл ожидания от встречи с Путиным

Трамп: Я собираюсь сказать Путину, чтобы он завершил конфликт на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным настоять на завершении конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом.

«Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему, что пора заканчивать этот конфликт, и что со мной нельзя играть», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что намерен обсудить с Путиным территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли».

Ранее Трамп допустил, что может выйти из дипломатических переговоров по Украине после встречи с Путиным. Он заявил, что ему хватит всего «пары минут» в начале переговоров с российским лидером, чтобы понять «возможна ли сделка по Украине».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Назван срок прихода потепления в Москву

    Ведущую экономику Европы накрыло волной банкротств

    Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ из России и привел два аргумента

    Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

    Женщина приняла запущенный рак за беременность

    Бориса Щербакова срочно госпитализировали

    Трамп подсказал российским войскам дорогу до Киева

    Трамп заявил о желании украинцев заключить сделку с Россией

    Раскрыты детали подготовки ко встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости