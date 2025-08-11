Трамп раскрыл ожидания от встречи с Путиным

Трамп: Я собираюсь сказать Путину, чтобы он завершил конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным настоять на завершении конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом.

«Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему, что пора заканчивать этот конфликт, и что со мной нельзя играть», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что намерен обсудить с Путиным территориальный вопрос, чтобы «отдать Украине некоторые земли».

Ранее Трамп допустил, что может выйти из дипломатических переговоров по Украине после встречи с Путиным. Он заявил, что ему хватит всего «пары минут» в начале переговоров с российским лидером, чтобы понять «возможна ли сделка по Украине».