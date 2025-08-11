Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:52, 11 августа 2025Мир

Трамп раскритиковал позицию Зеленского по миру с Россией

Трамп заявил, что не согласен с позицией Зеленского по обмену территориями
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако не согласен с его позицией по обмену территориями. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом.

«Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: "Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией". Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну... Но ему нужно одобрение для обмена территориями», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп допустил, что следующая встреча по урегулированию конфликта на Украине может пройти в формате переговоров Путина с Зеленским или в трехстороннем формате с его собственным участием.

9 августа Зеленский заявил, что не допустит «второго раздела» Украины, комментируя возможный вывод украинских войск с территории Донбасса. По его словам, Конституция Украины запрещает какие-либо территориальные уступки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Назван срок прихода потепления в Москву

    Ведущую экономику Европы накрыло волной банкротств

    Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ из России и привел два аргумента

    Назван способ избавиться от большого живота после 40 лет

    Женщина приняла запущенный рак за беременность

    Бориса Щербакова срочно госпитализировали

    Трамп подсказал российским войскам дорогу до Киева

    Трамп заявил о желании украинцев заключить сделку с Россией

    Раскрыты детали подготовки ко встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости