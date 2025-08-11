Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 11 августа 2025РоссияЭксклюзив

Слова Трампа о поездке в Россию объяснили

Депутат Журова об оговорке Трампа: Для него Путин — это Россия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Для президента США Дональда Трампа разговор с российским президентом Владимиром Путиным сродни поездке в Россию, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так она в разговоре с «Лентой.ру» объяснила слова Трампа о его поездке в эту пятницу в Россию, а не на Аляску.

«Я думаю, что для него Путин — это Россия. Разговаривать с Путиным для него то же самое, что и посетить Россию», — сказала Журова.

Ранее Трамп заявлял, что в пятницу, 15 августа, посетит Россию. «Я увижу Путина, я собираюсь поехать в Россию», — говорил он.

До этого объявлялось о его встрече с Путиным в этот день на Аляске (США). При этом помощник российского лидера Юрий Ушаков допускал, что следующая встреча лидеров может пройти уже в России. По его словам, Трампу уже передали приглашение.

Трамп не раз оговаривался в отношении бесед с Путиным. В частности, 18 июня он заявил о «вчерашнем» разговоре с президентом России, в то время, как официально о нем сообщалось 14 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    В России назвали условие для принятия Трампом приглашения посетить Москву

    Найдены следы пиршества людоедов

    Диарея пассажирки вынудила экипаж посадить самолет и отменить рейс

    Слова Трампа о поездке в Россию объяснили

    Россиянин поплатился за любовь к украинским песням

    Врач дал пять советов по борьбе с черными точками

    Трамп заявил об отправке войск в Вашингтон

    Появились первые итоги расследования разбойного нападения на отделение почты в Москве

    Банк России изменил курсы доллара и евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости