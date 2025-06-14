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19:34, 14 июня 2025Мир

Путин обсудил с Трампом атаку Израиля на Иран

Путин осудил атаку Израиля на Иран в телефонном разговоре с Трампом
Ольга Коровина

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом военную операцию Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По словам Ушакова, Путин осудил атаки на объекты Исламской республики.

«Осудив военную операцию Израиля, Владимир Владимирович выразил обеспокоенность возможной эскалацией. Это может иметь непредсказуемые последствия для всего Ближневосточного региона», — сообщил он.

Также сообщается, что президент «проинформировал коллегу о проведенных вчера телефонных контактах с премьером-министром Израиля и президентом Ирана».

Ранее Путин также высказывался по поводу атаки Израиля на Иран. По его мнению, страна нарушила Устав ООН и международное право. В то же время, по словам российского лидера, Москва делала все, чтобы урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана мирным путем.

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