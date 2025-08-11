Бывший СССР
Попытку Украины сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске допустили

Олейник: Украина может пойти на провокацию для срыва саммита РФ и США на Аляске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jacob Boomsma / Shutterstock / Fotodom

Украина может пойти на провокацию для срыва саммита России и США, запланированного на 15 августа на Аляске. Об этом заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает РИА Новости.

По словам бывшего украинского парламентария, он допускает соответствующие шаги со стороны Киева, так как ранее появлялась информация о возможных территориальных уступках, на которые должен будет согласиться Владимир Зеленский. Олейник напомнил, что украинские власти и представители стран Европы отвергают такое развитие событий и требуют гарантии членства Киева в НАТО.

«А это перечеркивает все, о чем договариваются Москва и Вашингтон. А это означает, что мы должны посмотреть внимательно, а где сейчас находится "коллективный Борис Джонсон". То есть, если по классике, то надо ожидать какую-то провокацию. "Бучу-2", чтобы не допустить этой встречи [президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа], а тем более, чтобы она была результативной», — резюмировал экс-депутат Верховной Рады.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Он заявил, что переговоры пройдут в месте, которое вскоре станет «очень популярным по многим причинам».

