18:43, 11 августа 2025Мир

Трамп прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

Трамп: Встреча с Путиным на Аляске будет предварительной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа, будет предварительной. Так американский лидер Дональд Трамп прокомментировал саммит глав государств в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом.

«Это будет скорее предварительная встреча», — заявил президент США.

Трамп также заявил, что его следующая встреча по урегулированию конфликта на Украине может состояться в «трехстороннем формате», то есть в ней примет участие украинский лидер Владимир Зеленский. Глава Белого дома подчеркнул, что «намерен организовать» такие переговоры.

Ранее стало известно, что Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску, однако окончательное решение еще не принято.

Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске. Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.

